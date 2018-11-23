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Немецкий фильм 1919 года покажут в Узбекистане

© Sputnik / Артем Житенев
Культура
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Картину смогут увидеть жители Бухары, Карши, Термеза и Ташкента.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Немецкий немой фильм "Кукла", снятый Эрнстом Любичем в 1919 году, покажут в Узбекистане при поддержке посольства Германии и Министерства культуры республики.

Премьерный показ фильма будет сопровождаться музыкальной композицией, которую специально адаптировала для Узбекского государственного камерного оркестра народных инструментов "Согдиана" его руководитель Фируза Абдурахимова.

Зрители на показе в кинотеатре
© Sputnik / Артем Житенев
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Часовой фильм рассказывает о племяннике одного богатого барона, который обязательно должен жениться, чтобы унаследовать его деньги. Племянник решается взять в жены похожую на человека куклу. Однако творение известного мастера-кукольника внезапно сломалось. Роль куклы согласилась сыграть дочь мастера. Только племянник барона ничего не знал о подмене.

Первый показ фильма состоится 24 ноября в Областном театре музыкальной драмы в Бухаре, 26 ноября картину смогут увидеть жители Карши, 28 ноября - Термеза. В Ташкенте "Куклу" покажут 1 декабря.

Вход на все показы свободный. Фильм продемонстрируют с переводом на узбекский язык.

 




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