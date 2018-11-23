Немецкий фильм 1919 года покажут в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Немецкий немой фильм "Кукла", снятый Эрнстом Любичем в 1919 году, покажут в Узбекистане при поддержке посольства Германии и Министерства культуры республики.
Премьерный показ фильма будет сопровождаться музыкальной композицией, которую специально адаптировала для Узбекского государственного камерного оркестра народных инструментов "Согдиана" его руководитель Фируза Абдурахимова.
Первый показ фильма состоится 24 ноября в Областном театре музыкальной драмы в Бухаре, 26 ноября картину смогут увидеть жители Карши, 28 ноября - Термеза. В Ташкенте "Куклу" покажут 1 декабря.
Вход на все показы свободный. Фильм продемонстрируют с переводом на узбекский язык.