Немецкий фильм 1919 года покажут в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Немецкий немой фильм "Кукла", снятый Эрнстом Любичем в 1919 году, покажут в Узбекистане при поддержке посольства Германии и Министерства культуры республики.

Премьерный показ фильма будет сопровождаться музыкальной композицией, которую специально адаптировала для Узбекского государственного камерного оркестра народных инструментов "Согдиана" его руководитель Фируза Абдурахимова.

© Sputnik / Артем Житенев Какие фильмы покажут на фестивале PROlogue в Ташкенте

Часовой фильм рассказывает о племяннике одного богатого барона, который обязательно должен жениться, чтобы унаследовать его деньги. Племянник решается взять в жены похожую на человека куклу. Однако творение известного мастера-кукольника внезапно сломалось. Роль куклы согласилась сыграть дочь мастера. Только племянник барона ничего не знал о подмене.

Первый показ фильма состоится 24 ноября в Областном театре музыкальной драмы в Бухаре, 26 ноября картину смогут увидеть жители Карши, 28 ноября - Термеза. В Ташкенте "Куклу" покажут 1 декабря.

Вход на все показы свободный. Фильм продемонстрируют с переводом на узбекский язык.