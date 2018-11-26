Известный российский актер возглавит жюри кинофестиваля PROlogue в Ташкенте

В состав жюри конкурса вошли также кинодеятели из России, Германии, США, Польши, Швейцарии, Италии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Международное жюри конкурса полнометражных фильмов кинофестиваля PROlogue возглавил знаменитый актер театра и кино, народный артист России Сергей Шакуров.

Об этом сообщила дирекция кинофестиваля, передает "Даракчи".

В число жюри также вошли режиссер и сценарист из Казахстана Рустам Абдрашев, актер театра и кино, народный артист Узбекистана Ёдгор Сагдиев, российский оператор-постановщик Сергей Астахов, организатор кинофестивалей из США Питер Скарлетт и польский режиссер Куба Чекай.

© Sputnik / Артем Житенев Какие фильмы покажут на фестивале PROlogue в Ташкенте

Председателем международного жюри конкурса короткометражных фильмов стал известный узбекский кинорежиссер, лауреат многих международных кинофестивалей Аюб Шахобиддинов. В возглавляемое им жюри вошли также продюсер Фабио Канепа (Италия), актер Филипп Рейнхардт (Швейцария), оператор-постановщик Макс Тцуи (Германия), кинокритик и киновед Гульбара Толомушова (Кыргызстан).

IV Международный кинофестиваль PROlogue организован Союзом молодежи Узбекистана совместно с Национальным агентством "Узбеккино", хокимиятом города Ташкента, Центром развития кинематографии, Советом молодых кинематографистов, Национальной кинокомиссией Узбекистана.

Владимир Меньшов поделится секретами мастерства на фестивале PROlogue >>>