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Зрительный зал в ташкентском Доме кино.

Известный российский актер возглавит жюри кинофестиваля PROlogue в Ташкенте

© Sputnik / В. Ковреин
Культура
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В состав жюри конкурса вошли также кинодеятели из России, Германии, США, Польши, Швейцарии, Италии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Международное жюри конкурса полнометражных фильмов кинофестиваля PROlogue возглавил знаменитый актер театра и кино, народный артист России Сергей Шакуров.

Об этом сообщила дирекция кинофестиваля, передает "Даракчи".

В число жюри также вошли режиссер и сценарист из Казахстана Рустам Абдрашев, актер театра и кино, народный артист Узбекистана Ёдгор Сагдиев, российский оператор-постановщик Сергей Астахов, организатор кинофестивалей из США Питер Скарлетт и польский режиссер Куба Чекай.

Зрители на показе в кинотеатре
© Sputnik / Артем Житенев
Какие фильмы покажут на фестивале PROlogue в Ташкенте

Председателем международного жюри конкурса короткометражных фильмов стал известный узбекский кинорежиссер, лауреат многих международных кинофестивалей Аюб Шахобиддинов. В возглавляемое им жюри вошли также продюсер Фабио Канепа (Италия), актер Филипп Рейнхардт (Швейцария), оператор-постановщик Макс Тцуи (Германия), кинокритик и киновед Гульбара Толомушова (Кыргызстан).

IV Международный кинофестиваль PROlogue организован Союзом молодежи Узбекистана совместно с Национальным агентством "Узбеккино", хокимиятом города Ташкента, Центром развития кинематографии, Советом молодых кинематографистов, Национальной кинокомиссией Узбекистана.

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