Умер классик итальянского кинематографа Бернардо Бертолуччи

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Итальянский кинорежиссер, продюсер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи скончался в Риме после долгой болезни, сообщает издание Repubblica. Ему было 77 лет.

Бернардо Бертолуччи — режиссер таких шедевров, как "Конформист" (1970), "Последнее танго в Париже" (1972), "Двадцатый век" (1976), "Последний император" (1987), "Маленький Будда" (1993), "Ускользающая красота" (1996), "Мечтатели" (2003).

Режиссер получил множество престижных кинематографистских наград. Он является обладателем премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). В 2011 году Бертолуччи был удостоен почетного приза Каннского кинофестиваля, в 2013 году на голливудской Аллее славы появилась звезда с его именем.

В 2014 году Бернардо Бертолуччи получил Премию мира за вклад в области прав человека.