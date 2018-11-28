"Мой любимый город": рэпер Khabi снял клип "Ночной Ташкент"

В видео снимались основатель Troll.uz Умид Гафуров с супругой, Камал Юсупов и Акбар Юсупов из Go.uz.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Столичный рэпер Khabi представил клип на песню "Ночной Ташкент", ролик опубликован на Youtube.com.

На своей странице в Instagram исполнитель выразил благодарность поклонникам, коллегам и всем причастным.

"Мой родной Узбекистан. Мой самый любимый и самый теплый город Ташкент. Я безмерно благодарен, что родился именно здесь и благодарен за все, что ты мне дал. Я так давно хотел сделать что-то такое, что останется навсегда. Вся проделанная работа - отныне история", - написал Khabi.

Читатели пожелали рэперу творческих успехов и попросили побольше таких песен.

В клипе снялись Сабина Мустаева, дизайнер Зарина Исмадиярова, блогер Азиз Хусанов, основатель Troll.uz Умид Гафуров с женой, Камал Юсупов и Акбар Юсупов из Go.uz.