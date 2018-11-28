"Мой любимый город": рэпер Khabi снял клип "Ночной Ташкент"

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Столичный рэпер Khabi представил клип на песню "Ночной Ташкент", ролик опубликован на Youtube.com.
На своей странице в Instagram исполнитель выразил благодарность поклонникам, коллегам и всем причастным."Мой родной Узбекистан. Мой самый любимый и самый теплый город Ташкент. Я безмерно благодарен, что родился именно здесь и благодарен за все, что ты мне дал. Я так давно хотел сделать что-то такое, что останется навсегда. Вся проделанная работа - отныне история", - написал Khabi.
Читатели пожелали рэперу творческих успехов и попросили побольше таких песен.
В клипе снялись Сабина Мустаева, дизайнер Зарина Исмадиярова, блогер Азиз Хусанов, основатель Troll.uz Умид Гафуров с женой, Камал Юсупов и Акбар Юсупов из Go.uz.
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Премьера клипа!!! Khabi - Ночной Ташкент. @bahokhabi Доступен к просмотру на Ютубе и Мувере. ССЫЛКА как всегда в описании профиля! —————————————————— Мой Родной Узбекистан. Мой самый любимый и самый теплый город Ташкент. Я безмерно благодарен, что родился именно здесь и благодарен за все, что ты мне дал. Я так давно хотел сделать что-то такое, что останется навсегда. Вся проделанная работа- отныне история. Спасибо всем, кто причастен к этому. Всем, кто поддержал меня. Это для наших душевных Ташкентцев! Это только начало. —————————————————— 🎥 @joint_traffic Монтаж @paff_adder Автор песни @bahokhabi Музыка @volfworks Отдельная благодарность : @trafficrecords_tashkent @troll.uz @go.uz @sabina_mustaeva @makhliyokhon @aziz_khusanov @khabibullaevagg @zarina_izy @medina_fiera @azik_yuldashov @cocojambo.uz @pjuzbek @ojaph29 @bunyaumarov