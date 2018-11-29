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Актер и режиссер Квентин Тарантино

Тарантино впервые женился: кто стал избранницей 55-летнего холостяка

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Супругой известного на весь мир американского режиссера стала израильская певица и модель Даниэла Пик, церемония прошла в Лос-Анджелесе в среду.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Американский режиссер Квентин Тарантино впервые женился, его избранницей стала израильская модель и певица Даниэла Пик, сообщает РИА Новости.

Для 55-летнего Тарантино это первый брак, церемония прошла в Лос-Анджелесе в среду.

Бракосочетание не отличалось пышностью – невеста выбрала скромное и элегантное белое платье с фатой и тиарой, жених надел черный костюм.

Ранее Тарантино заявлял, что вместо брака выбирает работу, а когда делает фильм, не занимается больше ничем. Жена и дети не могут встать у него на пути.

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году в Израиле, через некоторое время расстались, но в 2015-м снова начали встречаться. Через два года они сообщили о помолвке.

Квентин Тарантино – известный на весь мир кинодеятель, наиболее яркий представитель постмодернизма. Прославился благодаря фильма "Криминальное чтиво" (1994), "Бешеные псы" (1992), "Убить Билла".

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Теги:
США, Израиль, режиссер



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