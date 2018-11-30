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Монумент Дружбы народов

Для ташкентцев споет ирано-американский певец

© Sputnik / Сергей Гунеев
Культура
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Концерт Andy состоится 1 декабря во Дворце "Дружба народов", гостей ждет специальная музыкальная программа.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Во Дворце "Дружба народов" в Ташкенте 1 декабря выступит с концертом популярный иранский певец Andy, он подготовил специальную музыкальную программу, сообщает Afisha.uz.

Стоимость билетов составляет от 100 до 800 тысяч сумов, их можно приобрести в кассе.

Настоящее имя Andy - Андраник Мададян, у него армянские корни, но работает он в Иране и США.

Андрани́к Мададян
CC0 / Ali Ameri / Andy in DC (Andranik Madadian)
Андрани́к Мададян

Большинство его песен – на иранском языка, и лишь малая часть – на английском, армянском, таджикском и других языках. Признан лучшим певцом Ирана десятилетия и четыре раза получал призы лучшего певца года. Считается неофициальным королем персидской поп-музыки. Выпустил 13 альбомов.

Дворец "Дружба народов" располагается в самом центре узбекистанской столицы на одноименной площади и рядом со станцией метро. В 2018 году стало известно о его возможном переименовании.

Теги:
Концерт, певец, Ташкент



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