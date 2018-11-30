Для ташкентцев споет ирано-американский певец

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Во Дворце "Дружба народов" в Ташкенте 1 декабря выступит с концертом популярный иранский певец Andy, он подготовил специальную музыкальную программу, сообщает Afisha.uz.

Стоимость билетов составляет от 100 до 800 тысяч сумов, их можно приобрести в кассе.

Настоящее имя Andy - Андраник Мададян, у него армянские корни, но работает он в Иране и США.

Большинство его песен – на иранском языка, и лишь малая часть – на английском, армянском, таджикском и других языках. Признан лучшим певцом Ирана десятилетия и четыре раза получал призы лучшего певца года. Считается неофициальным королем персидской поп-музыки. Выпустил 13 альбомов.

Дворец "Дружба народов" располагается в самом центре узбекистанской столицы на одноименной площади и рядом со станцией метро. В 2018 году стало известно о его возможном переименовании.