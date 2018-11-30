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Таджикскую вышивку включили в список наследия ЮНЕСКО

© Sputnik / Амир Исаев
Культура
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Также в перечень вошел "оши палав" как традиционное блюдо Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. ЮНЕСКО включила искусство вышивания чакана в Таджикистане в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает РИА Новости.

Решение об этом эксперты приняли во время ежегодного заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, оно проходило в Порт-Луи в Республике Маврикий.

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Чакан – это вышивание узоров, цветов и символических рисунков яркими нитками на хлопковых или шелковых тканях, его с древности используют для украшения и домашнего текстиля. Для узора мастерицы берут разноцветный шелковые нити, их делают вручную.

Куртаи чаканом называют широкое платье, украшенное ручной вышивкой, оно считается национальной одеждой женщин Таджикистана в горных районах.

Кроме того, в этой стране также популярны покрывала под названием сюзани и тюбетейки с узором.

Теги:
ЮНЕСКО, Таджикистан



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