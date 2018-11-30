Плов и сюзане: что еще представит Узбекистан на фестивале в Абу-Даби

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Республика впервые представит павильон на ежегодном фестивале культурного наследия в Объединенных Арабских Эмиратах, который начнется 2 декабря. Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на члена рабочей группы мероприятия, искусствоведа Сардора Бабаева.
Павильон Узбекистана будет выполнен в форме самаркандской площади Регистан. В левой его части расположатся худжры с образцами национального прикладного искусства — сюзане, резьбы, ковроткачества и традиционной лаковой миниатюры.
Кроме того, запланированы мастер-классы ремесленников и поваров и выставка узбекских национальных костюмов.
Фестиваль, названный в честь основателя ОАЭ Шейха Зайеда, проводится с 2009 года.