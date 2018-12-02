Актер Михаил Пореченков поехал посмотреть Самарканд

Актер приезжал в Узбекистан на первый международный кинофестиваль PROlogue.

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Жители Самарканда публикуют фотографии с Михаилом Пореченковым, неожиданно встречая российского актера в общественных местах узбекского города.

Известно, что артист принимал участие в церемонии закрытия первого международного кинофестивале PROlogue. Мероприятие проходило в Ташкенте с 27 по 30 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наш гость, актёр Михаил Пореченков! #михаилпореченков #suzani Публикация от ☫ (@tekhron) 29 Ноя 2018 в 12:50 PST

На фестиваль приезжали и другие российские звезды, среди них: кинорежиссер Владимир Меньшов и народный артист РФ Сергей Шакуров.

Организаторами кинофестиваля выступили национальное агентство "Узбеккино", Союз молодежи Узбекистана, мэрия Ташкента.