Сергей Шойгу вручил кубок армейского КВН "Звезде Востока" из Узбекистана

Сборная Узбекистана не смогла обыграть женскую команду из филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева, однако хорошо себя показала и в итоге получила серебро.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Команда КВН из Узбекистана "Звезда Востока" приняла участие в международном фестивале веселых и находчивых на Кубок министра обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Победителем армейского КВН стала женская команда "Секретное оружие" из филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева (город Вольск).

"Серебро разделили сразу три команды - "Звезда Востока", участниками которой стали гости из Узбекистана, Top secret Краснодарского высшего военного училища и "Пензенские артиллеристы" из пензенского филиала академии МТО", - уточнили в Минобороны.

Третьей стала команда курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища "Осторожно, ДВОКУ".

Всего в финале КВН сразились восемь команд.

Награду победителям армейского КВН вручил лично министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, КВН закаляет. И министр обороны отметил, что талантливые и замечательные ребята, которые приняли участие в играх, пойдут дальше не по линии КВН, а отправятся в войска и будут нести боевой задор и боевой дух.