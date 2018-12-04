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Новогодние елки на площади в Ташкенте

К маленьким ташкентцам на новогодний концерт придет Баба Яга

Sputnik / Стрингер
Культура
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Мероприятие детского танцевального ансамбля "Булбулча" пройдет в конце декабря и начале января во Дворце музыки.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Во Дворце музыки в Ташкенте 29 и 30 декабря, 2 и 4 января пройдет концерт "Новогодние приключения Бабы Яги", сообщает Afisha.uz.

В мероприятии примут участие участники детского танцевального ансамбля "Булбулча", художественный руководитель – Народный артист Узбекистана Шерма Ерматова.

Дед Мороз и снегурочка на площади в Ташкенте
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Концерт пройдет на узбекском языке, стоимость билетов – от 20 до 25 тысяч сумов.

Кроме того, с 27 по 30 декабря и со 20 по 10 января во дворце "Дружба народов" пройдет театрализованное представление "Поддельный Дед Мороз", будет использоваться фонограмма.

Ранее сообщалось о предпочтениях детей и взрослых, которые пишут письма Деду Морозу. Дошкольники, младшеклассники и подростки чаще всего просят гаджеты нового поколения, куклы, платья, машинки и самолеты и на пульте управления. Многих интересуют наборы для игр "Мафия" и "Монополия".

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Концерт, Новый год



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