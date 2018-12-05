Дни узбекского кино проходят в Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. С 4-5 декабря в Бишкеке проходят Дни кино Узбекистана в Кыргызстане.
Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР, посмотреть киноленты можно в кинотеатре "Манас" и в Доме кино имени Чингиза Айтматова.
В программу показов вошли три полнометражных художественных фильма - "Ришта" режиссера Елкина Туйчиева, "Дом отца" режиссера Александра Гамирова, "В паутине лжи" производства киностудии "Узбеккино".
В мероприятии принимают участие председатель Союза кинематографистов Узбекистана, заслуженный артист Матякуб Матчонов и знаменитый узбекский киноактер Улугбек Кадыров.
Также к 90-летию Ч. Айтматова, 5 декабря 2018 года, в кинотеатре "Космопарк" в городе Бишкеке в рамках Дней кино Кыргызстана в Узбекистане пройдет премьера совместного кыргызско-узбекского фильма "Делбирим".