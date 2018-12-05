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Дни узбекского кино проходят в Кыргызстане

© Sputnik / В. Ковреин
Культура
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Любители кино могут посмотреть три узбекских фильма, а также сходить на премьеру кыргызско-узбекской кинокартины "Делбирим".

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. С 4-5 декабря в Бишкеке проходят Дни кино Узбекистана в Кыргызстане.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР, посмотреть киноленты можно в кинотеатре "Манас" и в Доме кино имени Чингиза Айтматова.

В программу показов вошли три полнометражных художественных фильма - "Ришта" режиссера Елкина Туйчиева, "Дом отца" режиссера Александра Гамирова, "В паутине лжи" производства киностудии "Узбеккино".

В мероприятии принимают участие председатель Союза кинематографистов Узбекистана, заслуженный артист Матякуб Матчонов и знаменитый узбекский киноактер Улугбек Кадыров.

Также к 90-летию Ч. Айтматова, 5 декабря 2018 года, в кинотеатре "Космопарк" в городе Бишкеке в рамках Дней кино Кыргызстана в Узбекистане пройдет премьера совместного кыргызско-узбекского фильма "Делбирим".




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