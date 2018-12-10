Найденные в Каракалпакстане древности два месяца остаются бесхозными

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Житель Каракалпакстана Менлибай Бабакулов обнаружил в середине октября у себя на огороде 20 кувшинов, внешне напоминающих древние артефакты, сообщает издание Makan.uz.
Он обратился с находкой в хокимият области, а затем в Исторический музей Нукуса, оттуда приезжал специалист-историк Гайратдин Хожаниязовни.
Сотрудник музея посоветовал не приближаться к находке и не трогать кувшины, а затем уехал, пообещав в скором времени приехать вновь и заняться изучением. Однако пока он так и не появился.
В июле поисковики обнаружили в Калининградской области другой исторический артефакт – ложку узбекского солдата времен Второй мировой войны. На ней был указан вероятный адрес проживания владельца, его имя и фамилия.