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Житель Каракалпакстана нашел исторические кувшины у себя на огороде

Найденные в Каракалпакстане древности два месяца остаются бесхозными

© Макан
Культура
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Мужчина обнаружил древнюю посуду у себя на огороде в октябре, длина каждого кувшина – около 40 сантиметров.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Житель Каракалпакстана Менлибай Бабакулов обнаружил в середине октября у себя на огороде 20 кувшинов, внешне напоминающих древние артефакты, сообщает издание Makan.uz.

Житель Каракалпакстана нашел исторические кувшины у себя на огороде
© Макан
Житель Каракалпакстана нашел исторические кувшины у себя на огороде

Он обратился с находкой в хокимият области, а затем в Исторический музей Нукуса, оттуда приезжал специалист-историк Гайратдин Хожаниязовни.

Сотрудник музея посоветовал не приближаться к находке и не трогать кувшины, а затем уехал, пообещав в скором времени приехать вновь и заняться изучением. Однако пока он так и не появился.

В июле поисковики обнаружили в Калининградской области другой исторический артефакт – ложку узбекского солдата времен Второй мировой войны. На ней был указан вероятный адрес проживания владельца, его имя и фамилия.

Теги:
Узбекистан, История, Каракалпакстан



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