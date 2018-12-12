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Зрители во время показа фильма, архивное фото

Ташкент ждет "Свидание с Россией. Свидание с Москвой"

© Sputnik / Илья Питалев
Культура
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В узбекской столице стартует кинофестиваль, в рамках которого зрители познакомятся с новинками российского кинематографа, разножанровыми фильмами, завоевавшими престижные премии на международных кинофестивалях.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Кинофестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" пройдет в Ташкенте с 13 по 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба соорганизатора показа - российской компании "Галерия".

В программе показов — признанные киноленты и новинки российского кинематографа, удостоенные престижных премий международных кинофестивалей.

На мероприятии пройдут мастер-классы с известными режиссерами, актерами, выставки, концерты, лекции и семинары.

Зрители на показе в кинотеатре
© Sputnik / Артем Житенев
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В основную программу кинофестиваля вошли картины "Первые" Дмитрия Суворова, "Собибор" Константина Хабенского, "Непрощенный" Сарика Андреасяна, "Черновик" Сергея Мокрицкого, "Бабушка легкого поведения" Марюса Вайсберга, "Счастья! Здоровья!" Леонида Марголина, сообщили в "Узбеккино". Для детской аудитории будут показаны игровой фильм "Замри - отомри" Константина Сухарькова и мультфильм "Два хвоста" Виктора Азеева и Натальи Ниловой.

В рамках фестиваля впервые в Узбекистане будут показаны две документальные ленты - "Тургенев. Русское сердце" Владислава Арясова, а также "Федот Сычков - художник радости" Алексея Артемьева. В программе неигрового кино также фильмы Одельши Агишева "Голоса" и "Забытые полеты".

Гостями фестиваля станут народный артист России Евгений Герчаков, пианистка, певица, композитор Ольга Варвус, генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, актер, сценарист, теле- и радиоведущий, режиссер Сергей Рост, советский и узбекский кинорежиссер, народный артист Узбекской ССР Эльер Ишмухамедов.




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