Sputnik наградил финалиста конкурса "Щелкунчик" Данилу Бессонова

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik вручило специальный приз 13-летнему скрипачу Даниле Бессонову — финалисту XIX Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик". Награду вручил директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik Петр Лидов-Петровский.

Sputnik / К. Каллиников Жюри XIX Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Призом от Sputnik стала экскурсия по "закулисью" Большого театра и персональная встреча с главным дирижером Туганом Сохиевым. Подарок был сделан в рамках сотрудничества МИА "Россия сегодня" и главного театра страны.

"Поздравляем Данилу с выходом в финал конкурса, восхищаемся его талантом и упорством и желаем дальнейших побед. Встреча с главным дирижером Большого театра, которую организовал Sputnik, безусловно, не пройдет бесследно для творческой карьеры Данилы", — отметил Петр Лидов-Петровский.

Sputnik / К. Каллиников XIX Международный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

Конкурс "Щелкунчик" телеканала "Культура" — крупнейшая международная площадка для молодых исполнителей. На него традиционно съезжаются талантливые дети из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Sputnik / К. Каллиников Статуэтки "Щелкунчик"

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