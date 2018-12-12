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Данила Бессонов - финалист XIX Международного конкурса юных музыкантов Щелкунчик.

Sputnik наградил финалиста конкурса "Щелкунчик" Данилу Бессонова

Sputnik / К. Каллиников
Культура
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Юный музыкант отправится на экскурсию по "закулисью" Большого театра.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik вручило специальный приз 13-летнему скрипачу Даниле Бессонову — финалисту XIX Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик". Награду вручил директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik Петр Лидов-Петровский.

XIX Международного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
Sputnik / К. Каллиников
Жюри XIX Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Призом от Sputnik стала экскурсия по "закулисью" Большого театра и персональная встреча с главным дирижером Туганом Сохиевым. Подарок был сделан в рамках сотрудничества МИА "Россия сегодня" и главного театра страны.

"Поздравляем Данилу с выходом в финал конкурса, восхищаемся его талантом и упорством и желаем дальнейших побед. Встреча с главным дирижером Большого театра, которую организовал Sputnik, безусловно, не пройдет бесследно для творческой карьеры Данилы", — отметил Петр Лидов-Петровский.

XIX Международный конкурс юных музыкантов Щелкунчик
Sputnik / К. Каллиников
XIX Международный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

Конкурс "Щелкунчик" телеканала "Культура" — крупнейшая международная площадка для молодых исполнителей. На него традиционно съезжаются талантливые дети из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Статуэтки Щелкунчик
Sputnik / К. Каллиников
Статуэтки "Щелкунчик"

Sputnik объединяет мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в 130 городах мира и в Сети. 

Теги:
музыка, дети, Sputnik



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