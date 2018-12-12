В Ташкенте установили барельеф писателю Чингизу Айтматову

Сегодня писателю исполнилось бы 90 лет.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Ташкенте состоялась церемония открытия барельефа писателю Чингизу Айтматову, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Памятный знак установили на улице, переименованной ранее в его честь. На мероприятии присутствовали представители власти, искусства и творческой молодежи.

Пресс-служба хокимията Ташкента В Ташкенте установлен барельеф писателю Чингизу Айтматову

В апреле президент Узбекистана подписал постановление о праздновании 90-летия со дня рождения Айтматова.

"Великий писатель и общественный деятель Чингиз Айтматов является выдающейся личностью, гордостью не только кыргызского, но и всех тюркских народов, в том числе народа Узбекистана, большим другом которого он был", — отмечается в документе.

Пресс-служба хокимията Ташкента Барельеф писателю Чингизу Айтматову в Ташкенте

Во второй половине декабря в Узбекском национальном академическом драматическом театре состоится творческий вечер, посвященный памяти писателя.