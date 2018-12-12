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Барельеф писателю Чингизу Айтматову в Ташкенте

В Ташкенте установили барельеф писателю Чингизу Айтматову

Пресс-служба хокимията Ташкента
Культура
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Сегодня писателю исполнилось бы 90 лет.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Ташкенте состоялась церемония открытия барельефа писателю Чингизу Айтматову, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Памятный знак установили на улице, переименованной ранее в его честь. На мероприятии присутствовали представители власти, искусства и творческой молодежи.

В Ташкенте установлен барельеф писателю Чингизу Айтматову
Пресс-служба хокимията Ташкента
В Ташкенте установлен барельеф писателю Чингизу Айтматову

В апреле президент Узбекистана подписал постановление о праздновании 90-летия со дня рождения Айтматова.

"Великий писатель и общественный деятель Чингиз Айтматов является выдающейся личностью, гордостью не только кыргызского, но и всех тюркских народов, в том числе народа Узбекистана, большим другом которого он был", — отмечается в документе.

Барельеф писателю Чингизу Айтматову в Ташкенте
Пресс-служба хокимията Ташкента
Барельеф писателю Чингизу Айтматову в Ташкенте

Во второй половине декабря в Узбекском национальном академическом драматическом театре состоится творческий вечер, посвященный памяти писателя.

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Теги:
Ташкент, Чингиз Айтматов



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