В Ташкенте установили барельеф писателю Чингизу Айтматову

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Ташкенте состоялась церемония открытия барельефа писателю Чингизу Айтматову, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.
Памятный знак установили на улице, переименованной ранее в его честь. На мероприятии присутствовали представители власти, искусства и творческой молодежи.
В апреле президент Узбекистана подписал постановление о праздновании 90-летия со дня рождения Айтматова.
"Великий писатель и общественный деятель Чингиз Айтматов является выдающейся личностью, гордостью не только кыргызского, но и всех тюркских народов, в том числе народа Узбекистана, большим другом которого он был", — отмечается в документе.
Во второй половине декабря в Узбекском национальном академическом драматическом театре состоится творческий вечер, посвященный памяти писателя.