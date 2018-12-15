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Армянский ведущий Карен Кочарян

В Армении закрыли последнюю телепередачу на русском языке

© Sputnik / Asatur Yesayants
Культура
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По словам ведущего Карена Кочаряна, рейтинг "Что? Где? Когда?" на армянском и любых других программ значительно выше.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. В Армении закрывают последнюю русскую телепередачу – "Что? Где? Когда?", сообщает Sputnik Армения.

По словам ведущего Карена Кочаряна, рейтинг и этой игры, и любых других передач на армянском языке значительно выше, решение принято из коммерческих соображений.

"Это всего лишь бизнес. Меня никто ни к чему не принуждал", – подчеркнул он.

Кочарян также рассказал, что изначально выбор языка программы был связан с вопросом узнаваемости армянских знатоков в московском клубе, но сейчас этот вопрос уже не так актуален.

Впервые популярная в России телеигра «Что? Где? Когда?» появилась на армянских экранах в 2002 году, в 2005-м передача была прекращена и возобновилась только весной 2010 года.

Оригинальная версия выходила в Советском союзе с 1976 года.

Теги:
русский язык, Телевидение, Армения



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