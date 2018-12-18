"Берлин-Аккурган" вышел на экраны, в Ташкенте прошел закрытый показ

Мероприятие для сотрудников средств массовой информации прошло 14 декабря в 15:00 в Дворце кино в столице Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. На экраны Узбекистана вышел долгожданный фильм о победе над фашизмом "Берлин-Аккурган", сообщает Afisha.uz.

Закрытый показ для сотрудников средств массовой информации прошел 14 декабря в 15:00 во Дворце кино имена Алишера Навои.

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Картина посвящена событиям Второй мировой войны, где судьба страны переплетается с жизнями простых людей, в том числе узбекистанцев. Всего в фильме снимались 105 актеров, снимался он на протяжении 1,5 лет.

Режиссер картины – Зульфикар Мусаков, оператор-постановщик – Азизбек Арзикулов, художник-постановщик - Сергей Чуфарнов, фильм идет 100 минут. В главных ролях – Тути Юсупова, Хасан Шуфратов, Рано Шадиева, Нигора Каримбаева.

В 2017 году сообщалось о финансовых проблемах фильма. Съемки было решено приостановить, но режиссер продолжал работу, несмотря на все трудности.