Лола Юлдашева поделилась впечатлениями от новогоднего кино

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Певица Лола Юлдашева опубликовала новый пост в Instagram, она рассказала о своих впечатлениях о просмотре новогоднего кинофильма "Щелкунчик" компании Disney.
"Ну что сказать, друзья, это было эффектное и красочное разочарование. Увы! Посмотреть и забыть. Ничего общего с известной сказкой Гофмана эта история не имеет. Даже музыка Чайковского не спасла", - написала артистка.
По ее словам, картина может понравиться детям до 7 лет, но не взрослым. Также она попросила подписчиков делиться в комментариях своими впечатлениями от "Щелкунчика".
Ранее Юлдашева подняла на своей странице в Instagram вопросы удачи и успеха. По ее словам, к счастливым дням в жизни надо быть готовым, необходимо вложить много труда и терпения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
__________ПРО КИНО_________ В преддверии нового года сердце и разум нуждаются в хорошей дозе чудес, волшебства и сказочного настроения. Что, как не фильмы под рождество создают атмосферу добра и праздника подумала я и отправилась с детьми в кинотеатр на просмотр семейного фильма " Щелкунчик" от любимой компании Disney 💫 Ну что сказать, друзья, это было эффектное и красочное разочарование. Увы! Посмотреть и забыть. Ничего общего с известной сказкой Гофмана эта история не имеет. Даже музыка Чайковского не спасла. Перестарались со спецэффектами и графикой, а про содержание вовсе забыли или забили, зато костюмы красивые, богааатые:) Не упустили возможности намекнуть на Россию , как на вражескую территорию в виде королевства , которое пытается подчинить себе всё и всех вокруг. И даже чернокожий Щелкунчик не удивил, куда же без этого символа толерантности, хорошо хоть не гей ,жаль только , что больше никакой смысловой нагрузки его появление в этом фильме не несёт. Вывод: детям до 7 лет понравится, взрослым не рекомендую☝️🙅♂️Ну вот и сказке конец , кто дочитал до конца ,тот молодец! Дайте знать в комментариях кто уже посмотрел какие у вас впечатления?😊