Лола Юлдашева поделилась впечатлениями от новогоднего кино

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Певица Лола Юлдашева опубликовала новый пост в Instagram, она рассказала о своих впечатлениях о просмотре новогоднего кинофильма "Щелкунчик" компании Disney.

"Ну что сказать, друзья, это было эффектное и красочное разочарование. Увы! Посмотреть и забыть. Ничего общего с известной сказкой Гофмана эта история не имеет. Даже музыка Чайковского не спасла", - написала артистка.

По ее словам, картина может понравиться детям до 7 лет, но не взрослым. Также она попросила подписчиков делиться в комментариях своими впечатлениями от "Щелкунчика".

Ранее Юлдашева подняла на своей странице в Instagram вопросы удачи и успеха. По ее словам, к счастливым дням в жизни надо быть готовым, необходимо вложить много труда и терпения.