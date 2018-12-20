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Певица Светлана Лобода

Светлана Лобода впервые выступит в Ташкенте

© Sputnik / Максим Блинов
Культура
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Цена за билет составит от 100 тысяч до 2 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Популярная певица Светлана Лобода даст концерт в Ташкенте.

На официальной странице исполнительницы указано, что она выступит в столице во дворце "Дружба народов" 25 марта 2019 года.
Исполнительница готовит специальную программу для своих поклонников.

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© Instagram / lolaastanova
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По данным afisha.uz, стоимость билетов составит от 100 000 до 2 000 000 сумов.

Светлаана Лобода - украинская певица, ведущая, автор песен. Бывшая солистка группы "ВИА Гра". В 2009 году представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение".

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