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Культурное наследие Бухары

В Узбекистане добровольцы проследят за сохранностью исторических памятников

© Flickr / stefan_fotos
Культура
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Их выберут на конкурсной основе среди активистов, Минкульт и Республиканский совет должны до 1 апреля закрепить инспекторов за объектами наследия.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. За архитектурными историческими памятниками в Узбекистане скоро начнут следить общественные инспекторы-добровольцы, сообщает УзА.

Документ  "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов материального культурного наследия" выпустили в конце декабря.

Памятник Амиру Темуру в Ташкенте
© Sputnik / Валерий Мельников
Чем займется новый департамент при Министерстве культуры Узбекистана

Инспекторов граждане выберут на конкурсной основе, а Министерство культуры и Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления  должны до 1 апреля закрепить каждого добровольца за объектами.

"В случае выявления административного правонарушения или преступления общественные инспекторы поощряются денежным вознаграждением за счет средств Фонда", - также уточняется в тексте документа.

Ранее сообщалось о скором открытии в Узбекистане нового департамента культурного наследия.

Теги:
культурное наследие, инспектор, Узбекистан



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