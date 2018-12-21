В Узбекистане добровольцы проследят за сохранностью исторических памятников

Их выберут на конкурсной основе среди активистов, Минкульт и Республиканский совет должны до 1 апреля закрепить инспекторов за объектами наследия.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. За архитектурными историческими памятниками в Узбекистане скоро начнут следить общественные инспекторы-добровольцы, сообщает УзА.

Документ "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов материального культурного наследия" выпустили в конце декабря.

© Sputnik / Валерий Мельников Чем займется новый департамент при Министерстве культуры Узбекистана

Инспекторов граждане выберут на конкурсной основе, а Министерство культуры и Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления должны до 1 апреля закрепить каждого добровольца за объектами.

"В случае выявления административного правонарушения или преступления общественные инспекторы поощряются денежным вознаграждением за счет средств Фонда", - также уточняется в тексте документа.

Ранее сообщалось о скором открытии в Узбекистане нового департамента культурного наследия.