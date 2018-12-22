Ландшафт и люди: узбекские фотографии привезли в Бангкок

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В столице Таиланда Бангкоке в декабре впервые прошла выставка фотографов "Узбекистан: ландшафт и люди", сообщает портал "Новости Узбекистана".

В галерею House of Lucie представили свои работы Эрнест Куртвелиев, Роман Валиев, Нана Хан, Эльмира Нуриахмедова, Катерина Клипинина. Фотографии посвящены жизни и будням узбекистанцам и природным красотам страны.

Экспозицию посетили представители художественного сообщества Таиланда и сотрудника консульства Узбекистана. Организовал ее основатель фотогалереи Хоссейн Фармани.

"Новости Узбекистана" В Бангкоке проходит фотовыставка узбекских мастеров

Галерея была создана в 2016 году как пространство для современной фотографии и место встречи коллекционеров и любителей искусства.

В свою очередь в октябре в Ташкентском Доме фотографии прошла персональная выставка Веры Землянская "Планета Земля. Моя и Ваша". Эта известная фотохудожница много лет прожила в Узбекистане, затем переехала в Москву.