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Фотовыставка Узбекистан: ландшафт и люди прошла в Таиланде

Ландшафт и люди: узбекские фотографии привезли в Бангкок

"Новости Узбекистана"
Культура
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Выставка узбекских мастеров впервые прошла в столице Таиланда 17-18 декабря в галерея House of Lucie.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В столице Таиланда Бангкоке в декабре впервые прошла выставка фотографов "Узбекистан: ландшафт и люди", сообщает портал "Новости Узбекистана".

В галерею House of Lucie представили свои работы Эрнест Куртвелиев, Роман Валиев, Нана Хан, Эльмира Нуриахмедова, Катерина Клипинина. Фотографии посвящены жизни и будням узбекистанцам и природным красотам страны.

Экспозицию посетили представители художественного сообщества Таиланда и сотрудника консульства Узбекистана. Организовал ее основатель фотогалереи Хоссейн Фармани.

В Бангкоке проходит фотовыставка узбекских мастеров
"Новости Узбекистана"
В Бангкоке проходит фотовыставка узбекских мастеров

Галерея была создана в 2016 году как пространство для современной фотографии и место встречи коллекционеров и любителей искусства.

В свою очередь в октябре в Ташкентском Доме фотографии прошла персональная выставка Веры Землянская "Планета Земля. Моя и Ваша". Эта известная фотохудожница много лет прожила в Узбекистане, затем переехала в Москву.

Теги:
Бангкок, Выставка, Фотография



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