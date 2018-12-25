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Фестиваль-конкурс русского танца Зимние узоры в Ташкенте

На фестивале "Зимние узоры" в Ташкенте выбрали победителей

© РЦНК
Культура
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Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (74)
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Дети разных возрастов исполнили десятки танцевальных номеров.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В киноконцертном зале "Зарафшан" в Ташкенте при поддержке Представительства Россотрудничества в Узбекистане прошел концерт Республиканского фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества "Зимние узоры".

В составе жюри вошли представители Российского центра науки и культуры в Ташкенте, а также известные деятели культуры Узбекистана.

Фестиваль-конкурс русского танца Зимние узоры в Ташкенте
© РЦНК
Фестиваль-конкурс русского танца "Зимние узоры" в Ташкенте

Победителем номинации "Русский танец" стала эстрадно-хореографическая студия "Жемчужина". Второе место заняла танцевальная студия Bliss с танцем "Золотая хохлома". Замыкал тройку призеров танцевальный коллектив "Узбекистон" с танцем "Красны девицы".

Все призеры и лауреаты номинации "Русский танец" получили от Представительства Россотрудничества в Узбекистане призы и дипломы.

Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (74)
Теги:
Танец, Фестиваль, Ташкент



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