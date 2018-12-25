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Зрительный зал в ташкентском Доме кино

Московский театр проводит благотворительные представления в Ташкенте

© Sputnik / В. Ковреин
Культура
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Билеты распространят бесплатно среди школьников и воспитанников домов милосердия, а также работников социальной сферы.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Московский театр "Кураж" проводит в Ташкенте благотворительные новогоднеие представление, сообщает Afisha.uz.

Во вторник во Дворце форумов проходит постановка "Краски" при участии театра "Огненные люди" и театра клоунады Tall brothers, а 11 и 12 декабря во Дворце форумов "Узбекистан" прошло детское благотворительное новогоднее представление Московского театра "Кураж".

Афиша театр Кураж
Afisha.uz
Афиша театр "Кураж"

Все билеты бесплатно раздавали школьникам и воспитанникам домов милосердия, а также учителям и работникам социальной сферы.

На прошлой неделе более 500 зимних волшебников Корбобо поздравляли маленьких узбекистанцев на площади "Дружба народов" в Ташкенте и возле главной елки столицы. Дети смогут получить подарки до 31 декабря. Акцию организовал благотворительный фонд "Махалля".

Теги:
Москва, Театр, Ташкент



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