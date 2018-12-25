Московский театр проводит благотворительные представления в Ташкенте

Билеты распространят бесплатно среди школьников и воспитанников домов милосердия, а также работников социальной сферы.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Московский театр "Кураж" проводит в Ташкенте благотворительные новогоднеие представление, сообщает Afisha.uz.

Во вторник во Дворце форумов проходит постановка "Краски" при участии театра "Огненные люди" и театра клоунады Tall brothers, а 11 и 12 декабря во Дворце форумов "Узбекистан" прошло детское благотворительное новогоднее представление Московского театра "Кураж".

Afisha.uz Афиша театр "Кураж"

Все билеты бесплатно раздавали школьникам и воспитанникам домов милосердия, а также учителям и работникам социальной сферы.

На прошлой неделе более 500 зимних волшебников Корбобо поздравляли маленьких узбекистанцев на площади "Дружба народов" в Ташкенте и возле главной елки столицы. Дети смогут получить подарки до 31 декабря. Акцию организовал благотворительный фонд "Махалля".