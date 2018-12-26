Узбекистан намерен вернуть себе павильон на ВДНХ в Москве

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ташкент работает с Москвой по вопросу возвращения Узбекистану павильона на территории ВДНХ, заявил посол республики Ботиржон Асадов на встрече с председателем комитета Совфеда по экономической политике Дмитрием Мезенцевым.
Павильон №66 был построен в 1954 году по проекту архитектора Стефана Полупанова. Основной художественный элемент его оформления — мотив хлопковой коробочки. Он вплетен в композиции карнизов, панно, капителей и других деталей здания.
Узбекистан отказался от павильона на территории выставочного комплекса в 2013 году. Ранее предполагалось, что все страны Содружества Независимых Государств будут иметь свои постоянные выставки на ВДНХ. В 2010 году Владимир Путин, занимавший в то время пост главы правительства, предложил отдавать павильоны другим странам в долгосрочную аренду за символическую плату.
В настоящее время павильон находится на реставрации.