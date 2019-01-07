"Богемская рапсодия" и "Звезда родилась": в США вручают "Золотой глобус"

Церемония проходит в Лос-Анджелесе в 76-й раз, трансляцию ведет канал NBC.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В американском Лос-Анджелесе 7 января проходит 76-я церемония вручения кинонаград "Золотой глобус", сообщает РИА Новости.

В категории "лучшая драма" премию получил фильм "Богемская рапсодия", за лучшую музыку – фильм Брэдли Купера "Звезда родилась".

Лучшая телеактриса – Рейчел Броснахэн, награду за лучшую мужскую роль получил актер Даррен Крисс в картине "Американская история преступлений: убийство Джанни Версаче", а лучшим мюзиклом или комедией признали "Зеленую книгу".

"Золотой глобус" опирается в основном на оценки международных журналистов, премия была учреждена в 1944 году Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Трансляцию ведет канал NBC, оцениваются не только полнометражные ленты, но и телевизионные работы.