Роскошные машины и новые знакомства: как Муниса Ризаева отдыхает в ЛА

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева исполнила свою давнюю мечту - отправилась в путешествие по США.
В своем Instagram певица выкладывает все свои похождения по Соединенным Штатам Америки. Муниса уже побывала в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
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В "городе ангелов" девушка первым делом побывала на Universal Studios, а во время шоппинга Муниса встретила знаменитую певицу DUO LIPA, с которой сделала на память снимок.
Муниса написала, что американская певица "великолепная и очень простая".