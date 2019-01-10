Роскошные машины и новые знакомства: как Муниса Ризаева отдыхает в ЛА

Муниса Ризаева путешествует по США: втреча с DUA LIPA, Феррари и съемочные площадки.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева исполнила свою давнюю мечту - отправилась в путешествие по США.

В своем Instagram певица выкладывает все свои похождения по Соединенным Штатам Америки. Муниса уже побывала в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

В "городе ангелов" девушка первым делом побывала на Universal Studios, а во время шоппинга Муниса встретила знаменитую певицу DUO LIPA, с которой сделала на память снимок.

Муниса написала, что американская певица "великолепная и очень простая".