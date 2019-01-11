Лола Каримова прочитала эту книгу за одну ночь: узбекский роман перевели

При поддержке Фонда Каримова роман узбекского писателя Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" издали в переводе на английский.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Фонд имени Ислама Каримова подготовил подарочное издание перевода на английский язык культового романа узбекского писателя Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" со специально созданными для этого романа иллюстрациями известного узбекского художника Бобура Исмаилова.

Об этом младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила на своей странице в Instagram.

"Этим произведением, написанным в 1922 году, Абдулла Кадыри положил начало школе узбекской романистики. Кадыри – известный писатель, просветитель, публицист XX века. Его роман "Минувшие дни" по праву считается шедевром узбекской классики и является любимым произведением многих поколений узбекских читателей", - написала она.

Каримова-Тилляева напомнила, что судьба писателя закончилась трагически: в годы сталинских репрессий Кадыри был арестован как враг народа и расстрелян в 1938 году.

"Я помню, как в первый раз прочитала роман "Минувшие дни" за одну ночь. Эта история о любви с головой погрузила меня, тогда ещё 14 летнего подростка, в мир давно минувших времён. Автор так искусно, в деталях описал это время, судьбы, характеры, географию и быт героев, что обрёк это произведение на бессмертие, дав возможность будущим потомкам напрямую соприкоснуться с укладом своих предков, давно канувшим в прошлое", - поделилась она.

При поддержке Фонда Каримова, книгу издал известный французский издательский дом Nouveau Monde Editions.

Перевод романа сделала британский литературовед Кэрол Ермакова, на счету которой переводы более 30 художественных произведений.

Фонд Каримова также издал подарочное издание романа на узбекском языке с использованием латинского шрифта.

Издание книги и ее перевода на английский язык приурочено к 81-й годовщине первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Роман "Минувшие дни" на английском языке в онлайн-магазине Amazon стоит 22 евро или 211 654,7 сума.