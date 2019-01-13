Презентация картины о патриотизме прошла во Дворце кино

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Презентация художественного фильма "За мирным небом" ("Тинчлик ортида"), снятом по заказу Национального агентства "Узбеккино”, состоялась в столичном Дворце кино имени Алишера Навои вчера вечером, сообщает "Узбеккино".

В картине рассказывается о святости Родины, о том, что ее защита является высшим долгом каждого из нас, об отваге военных и патриотизме. Главный герой фильма – Зафар с детства мечтает стать летчиком. Преодолевая все преграды, он добивается своей цели. И вот однажды на южные горные территории нашей страны проникают деструктивные силы — террористы. Отважные и смелые военные ведут борьбу с врагами.

Фильм снят режиссером-постановщиком Акбаром Бектурдиевым по сценарию Абдукаюма Юлдашева, Мансура Абдухоликова и Сардора Хамроева. Главные роли исполнили Мухаммадамин Насриддинов, Шохрух Хамдамов, Карим Мирходиев, Шахзода Матчонова, Исок Тураев, Бехзод Хамроев, Сейдулла Малдахонов, Лола Элтоева, Шохрух Асадуллаев, Райхон Асадова.