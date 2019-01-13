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Премьера художественного фильма Тинчлик ортида

Презентация картины о патриотизме прошла во Дворце кино

Узбеккино
Культура
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Фильм снят режиссером-постановщиком Акбаром Бектурдиевым по сценарию Абдукаюма Юлдашева, Мансура Абдухоликова и Сардора Хамроева

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Презентация художественного фильма "За мирным небом" ("Тинчлик ортида"), снятом по заказу Национального агентства "Узбеккино”, состоялась в столичном Дворце кино имени Алишера Навои вчера вечером, сообщает "Узбеккино".

В картине рассказывается о святости Родины, о том, что ее защита является высшим долгом каждого из нас, об отваге военных и патриотизме. Главный герой фильма – Зафар с детства мечтает стать летчиком. Преодолевая все преграды, он добивается своей цели. И вот однажды на южные горные территории нашей страны проникают деструктивные силы — террористы. Отважные и смелые военные ведут борьбу с врагами. 

Фильм снят режиссером-постановщиком Акбаром Бектурдиевым по сценарию Абдукаюма Юлдашева, Мансура Абдухоликова и Сардора Хамроева. Главные роли исполнили Мухаммадамин Насриддинов, Шохрух Хамдамов, Карим Мирходиев, Шахзода Матчонова, Исок Тураев, Бехзод Хамроев, Сейдулла Малдахонов, Лола Элтоева, Шохрух Асадуллаев, Райхон Асадова.

Премьера художественного фильма Тинчлик ортида
Узбеккино
Премьера художественного фильма "Тинчлик ортида"



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