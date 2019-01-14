Завидные холостяки Узбекистана

В числе самых завидных холостяков Узбекистана оказались Шахзод Мухсинов, Алишер Узаков, Руслан Нурудинов, рэпер Шахриёр, Ильхом Юльчиев или Dj Piligrim, а также Шахрам Гиясов.
В числе самых завидных холостяков Узбекистана оказались Шахзод Мухсинов, Алишер Узаков, Руслан Нурудинов, рэпер Шахриёр, Ильхом Юльчиев или Dj Piligrim, а также Шахрам Гиясов.
Фильм снят режиссером-постановщиком Акбаром Бектурдиевым по сценарию Абдукаюма Юлдашева, Мансура Абдухоликова и Сардора Хамроева.
Художник Нигмат Джураев родился в Узбекистане, а молодость провел в Таджикистане. Любовь к двум родинам отражена в его картинах.
Авторы книги — популярные в Пакистане блогеры, посол туристического бренда Узбекистана Косим Алишах и преподаватель-консультант Алтаф Ахмед.
При поддержке Фонда Каримова роман узбекского писателя Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" издали в переводе на английский.
Подопечные Эктора Купера в первом тайме не оставили сопернику ни единого шанса, забив менее чем за полчаса четыре безответных мяча. Таким образом, в активе "Белых волков" шесть очков перед поединком с Японией.
Польскому градоначальнику перелили 20 литров крови. Нападение совершил ранее судимый гражданин.
Мошенники пытались провезти без документов телевизоры, электросчетчики и зажигалки.