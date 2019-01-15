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Певица Дилсуз хочет назвать сына в честь известного футболиста

Фото: личная страница певицы в instagram
Культура
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Сын артистов Дилсуз и Фарруха Раимова стал первым младенцем, появившимся на свет в 2019 году у деятелей узбекского шоу-бизнеса.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Популярная узбекская певица Гузал Жуманиёзова (известная как Дилсуз) недавно снова стала мамой.

Как сообщает издание Qalampir, исполнительница вместе со своим супругом, певцом Фаррухом Раимовым, решили назвать малыша Мухаммадом Салахом.

Это имя египетского футболиста, нападающего клуба "Ливерпуль" и сборной Египта, он входит в пятерку лучших бомбардиров в истории сборной Египта.

Сын артистов стал первым младенцем, появившимся на свет в 2019 году у деятелей узбекского шоу-бизнеса. Отметить, что это уже третий по счету ребенок певицы.




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