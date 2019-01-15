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Музей им. Савицкого в Нукусе

В Ташкент привезут картины из нукусского музея имени Савицкого

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Выставка продлится месяц — с 18 января по 18 февраля.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Галерее изобразительного искусства Узбекистана 18 января откроется выставка "Авангард сквозь пространство и время", сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики. Экспонаты привезут из Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого, коллекция которого, по оценкам специалистов и мировой прессы, — одна из лучших в Средней Азии.

В Ташкенте состоялась презентация фильма Нукус. Неизвестная коллекция
Пресс-служба НАЭСМИ
В Ташкенте презентовали фильм о тайнах коллекции музея Савицкого
В пресс-службе отметили, что жители и гости Ташкента получат уникальную возможность познакомиться с творчеством русских авангардистов. Работы каких именно художников будут представлены, не уточняется.

Нукусский музей искусств был основан в 1966 году по инициативе московского художника Игоря Савицкого, приехавшего в Каракалпакию в 1950 году в составе археолого-этнографической экспедиции.

Коллекция учреждения насчитывает свыше 90 тысяч единиц хранения. Музей входит в число объектов туристического маршрута "Золотое кольцо Хорезма", организованного совместно с ЮНЕСКО. 

Картины в музее им. Савицкого в Нукусе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Картины в музее им. Савицкого в Нукусе
Теги:
Ташкент, Изобразительное искусство, музей



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