Роман Хамида Исмаилова вошел в лонг-лист литературной премии ЕБРР

ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. Роман узбекистанца Хамида Исмаилова "Танец Дьявола" вошел в предварительный список литературной премии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году.

ЕБРР, организовавший собственную литературную премию (The EBRD Literature Prize) в 2018 году для авторов из стран своего присутствия опубликовал предварительный список произведений. Вместе с авторами на премию претендуют переводчики произведений на английский язык.

Помимо Исмаилова в число кандидатов на победу вошли: польский поэт Яцек Денель с произведением "Ляля", латышская писательница Нора Икстена с романом "Советское молоко" ("Молоко матери"), россиянин Евгений Водолазкин с романом "Авиатор", ливанский писатель Элиас Хури с книгой "Меня зовут Адам", марокканский писатель Абдельфаттах Килито с романом "Столкновение изображений", автор из Турции Узгюр Мумчу с романом "Машина мира", обладательница букеровской премии польская писательница Ольга Токарчук с повестью "Веди свой плуг", румынский писатель Варужан Восканян с произведением "Книга шепотов", а также книга на арабском языке, написанная девятью авторами "Рассказы Шатилы".

Короткий список из трех претендентов на премию будет объявлен 18 февраля, итоги конкурса подведут 7 марта. Победитель (автор и переводчик) получит награду в размере 20 тысяч евро.

Лауреатом литературной премии ЕБРР в 2018 году стал турецкий писатель Бурхан Сенмез с романом "Стамбул, Стамбул".

Роман "Танец Дьявола" посвящен периоду, когда в 1937 году знаменитый узбекский писатель Абдулла Кадыри собирался написать роман о девушке, которая стала женой трех ханов. Однако его арестовали и заключили в тюрьму, а рукописи изъяли и сожгли. В тюрьме Кадыри стал буквально одержим своим ненаписанным романом. Именно об этом времени рассказывает "Танец Дьявола".