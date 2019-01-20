В Ташкенте прошло открытие выставки музея имени Савицкого

На сегодняшний день коллекция русского авангарда музея является второй по величине во всем мире.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. На днях в Ташкенте состоялось открытие выставки "Авангард сквозь пространство и время", сообщает MyDay.

В Галерее изобразительного искусства НБУ до 18 февраля будут выставляться 126 работ русских и узбекских авангардистов из коллекции музея Савицкого.

Посетители выставки смогут познакомиться с работами великих мастеров прошлого века, среди которых и представители туркестанского авангарда - А. Волков, У. Тансыкбаев, Н. Карахан и другие.

Открыла выставку заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова.

"На сегодняшний день музей Савицкого - это бренд, известный во всем мире, а создание самого музея Игорем Витальевичем Савицким сравнимо с подвигом", - рассказала она.

Напомним, что данное событие - поистине исторического масштаба. Второй раз в истории музея, когда экспозиция покидает его стены. Впервые коллекцию вывозили за пределы Каракалпакстана в 2017 году - она была представлена в Государственном музее им. Пушкина в Москве.

Игорь Савицкий - советский художник, искусствовед, основатель Музея искусств в Нукусе. На сегодняшний день коллекция русского авангарда музея является второй по величине во всем мире.