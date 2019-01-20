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Участницы конкурса красоты

"Улыбка Вселенной - 2020": кастинг стартовал

© Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
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В 2017 году в финал конкурса вышла узбекистанка Мадина Рашидова.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Стартовал кастинг на четвертый сезон международного уникального конкурса красоты "Улыбка Вселенной 2020".

К участию в конкурсе допускаются замужние женщины в возрасте 23-45 лет, имеющие не менее одного ребенка и с гражданством любой страны мира.

Заполнить анкету можно на сайте конкурса www.smileuniverse.online/ru

Финал международного конкурса красоты "Улыбка Вселенная 2020" состоится в сентябре 2019 года в Москве. В финале встретятся 7 участниц из разных стран мира, причем в финале могут оказаться несколько участниц из одной страны.

Мадина Рашидова
© smileuniverse
Узбекистанка поборется за титул "Улыбка Вселенной — 2017"

 

Напомним, что в первых числах января 2019 года организаторы подвели итоги третьего международного конкурса красоты "Улыбка Вселенной 2019". Победительницей стала молодая мама из Тюмени Елена Станиславская, которая вошла в состав жюри на четвертый сезон проекта. В 2017 году в финал конкурса вышла узбекистанка Мадина Рашидова.

Теги:
модель, девушки, Узбекистан, конкурс красоты, Конкурс



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