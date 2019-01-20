Юный художник из Узбекистана получил награду

Почетной грамотой был награжден учащийся Республиканского специализированного академического лицея музыки и искусств в Ташкенте Шахзод Холикулов.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. На днях в посольстве Чешской республики в Ташкенте были торжественно вручены награды детям из Узбекистана победителям Международной выставки художественных произведений детей Лидице 2018 года, сообщает "Новости Узбекистана".

Почетной грамотой был награжден учащийся Республиканского специализированного академического лицея музыки и искусств в Ташкенте Шахзод Холикулов. Награду вручил Посол Чехии в Узбекистане Ярослав Сиро.

Международная организация ЮНЕСКО объявила десятилетие с 2018-го по 2028-ой год Международной декадой воды для устойчивого развития, и поэтому темой 46-го сезона конкурса в Лидице была "ВОДА (дороже золота)". На выставке художественных произведений детей 2018 года было представлено 29 967 картин из 79 стран мира. Жюри присудило всего 1246 наград. Из Узбекистана в выставке приняли участие 6 школ, юные художники прислали 169 творческих работ.