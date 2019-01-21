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Узбекско-китайский концерт прошел в Ташкенте

© Flickr / Ben Grey
Культура
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Спортивные, театральные и музыкальные номера на торжественном концерте в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Ташкенте во Дворце культуры МВД состоялся торжественный концерт, посвященный 27-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Китаем, сообщает Подробно.уз.

В концертной программе выступили с театральными и спортивными номерами, а также с песнями на китайском языке воспитанники специализированного детского сада №306, участники детского танцевального ансамбля хореографической школы народной артистки Рушаны Султановой, слушатели Института Конфуция и их преподаватели.

В завершение праздничного концерта состоялась церемония вручения благодарственных грамот.

Узбекско-китайский концерт прошел в Ташкенте
Узбекско-китайский концерт прошел в Ташкенте



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