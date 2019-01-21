"Узбеккино" и кинодеятели США обсудили новые проекты

Деятелями кинематографа двух стран достигнуто соглашение о совместной реализации ряда проектов в области кино.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Национальном агентстве "Узбеккино" состоялось мероприятие с участием делегации под руководством главы некоммерческого фонда США Unity Productions Foundation(UPF), кинопродюсера и режиссера Даниэля Татта, сообщат УзА.

На встрече были обсуждены перспективы расширения и укрепления партнерских отношений между Национальным агентством "Узбеккино" и творческой организацией UPF.

Также деятелями кинематографа двух стран достигнуто соглашение о совместной реализации ряда проектов в области кино.

В этот же день в Узбекском государственном институте искусств и культуры были проведены мастер-классы и творческие встречи с участием американского кинодеятеля Даниэля Татта.

Напомним, фонд Unity Productions Foundation(UPF) уделяет большое внимание идеям борьбы против догматизма, пропаганде религиозной толерантности в средствах массовой информации. Он занимается производством циклов телепередач и фильмов.

Кино- и медиапродукты UPF являются частью долгосрочной общественно-просветительской кампании и направлены на широкую пропаганду в обществе идей религиозной толерантности. Аудитория фильмов, производимых фондом UPF, который был организован в 1999 году, превышает 200 миллионов зрителей. Стоит отметить, что большая часть аудитории телевизионных продуктов данного фонда положительно отзывается о них.

Фонд также ведет сотрудничество с помощью своего информационно-ресурсного центра "MOST" со специалистами киноиндустрии Голливуда, средствами массовой информации и предоставляет авторам телепередач и продюсерам необходимые факты и результаты исследований.