Молодой танцор из Ташкента блестяще выступил в Петербурге и стал призером

Танцор Достон Тургунов стал призером Международного конкурса танца Ballet Beautiful Art, уступив первое место лишь артисту из Италии.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Санкт-Петербурге завершился Международный конкурс классического и современного танца Ballet beautiful art, в котором принял участие узбекистанский артист.

Студент второго курса Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии, лауреат Республиканского конкурса молодых исполнителей - 2017 Достон Тургунов достойно представил республику перед авторитетным жюри.

"В ходе первого тура конкурса Достон Тургунов исполнил вариацию Альберта из балета "Жизель", во втором туре и на гала-концерте показал вариацию из балета "Корсар". Его выступление было высоко оценено специалистами и зрителями", - сообщает "Даракчи".

По итогам творческого состязания Достон Тургунов завоевал второе место. Первого места был удостоен исполнитель из Италии, третьего места – исполнитель из России.

Всего в конкурсе приняли участие более 120 исполнителей из 10 стран мира.