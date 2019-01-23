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В Ташкенте открылся ресторан турецкой кухни

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Культура
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Заведение расположено на месте бывшего зала торжеств НБУ - перекрестке улиц С.Азимова и Махтумкули.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Ресторан турецкой кухни DIVAN начал работу в тестовом режиме в самом центре Ташкента, сообщает MyDay.

Заведение расположено на месте бывшего зала торжеств НБУ - перекрестке улиц С.Азимова и Махтумкули.

В ресторане два зала - основной ресторан и кафе-кондитерская. Есть небольшой банкетный зал на 15 персон.

Летом будут открыты кафе террасы и летний сад. Всего заведение рассчитано на 300 гостей. В меню знаменитые турецкие блюда, кебабы и ферментированные стейки от шефа. В кафе огромный выбор турецких сладостей.

В Ташкенте открылся ресторан турецкой кухни
© MyDay
В Ташкенте открылся ресторан турецкой кухни



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