21:57 23 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Netflix вошел в ассоциацию самых крупных киностудий Голливуда

Netflix вошел в ассоциацию самых крупных киностудий Голливуда

Культура
Получить короткую ссылку
9 0 0

Вступление в Ассоциацию кинокомпаний демонстрирует желание обеспечивать динамичное развитие креативной индустрии и множеству талантливых людей.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Netflix вступил в Американскую ассоциацию кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA) и стал первым стриминговым сервисом, оказавшимся в ней, сообщается на официальном сайте ассоциации.

"Вступление в Ассоциацию кинокомпаний в очередной раз демонстрирует наше желание обеспечивать динамичное развитие этой креативной индустрии и множеству талантливых людей, которые заняты в ней по всему миру. Мы с нетерпением ждем возможности оказать поддержку членам ассоциации и их важным задачам",  — заявил генеральный директор Netflix Тед Сарандос.

Председатель MPAA Чарльз Ривкин отметил, что рад приветствовать этот стрим-сервис в рядах организации и вместе они смогут еще эффективнее защищать мировое сообщество креативных авторов.

Другие члены ассоциации — Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и Fox. Motion Picture Association of America была основана в 1922 году для того, чтобы объединить кинокомпании и отстаивать их интересы. 

Netflix - американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. 

С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов — больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал. По состоянию на январь 2018 года у компании насчитывалось 117,58 миллионов подписчиков по всему миру, в том числе 54,75 млн в США.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ботфорты и золото: модели в нижнем белье на Парижской неделе моды
Тренировка Оксаны Чусовитиной
Оксана Чусовитина не перестает удивлять: мотивирующее видео с тренировки
Как получить загранпаспорт в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054