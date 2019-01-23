Netflix вошел в ассоциацию самых крупных киностудий Голливуда

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Netflix вступил в Американскую ассоциацию кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA) и стал первым стриминговым сервисом, оказавшимся в ней, сообщается на официальном сайте ассоциации.

"Вступление в Ассоциацию кинокомпаний в очередной раз демонстрирует наше желание обеспечивать динамичное развитие этой креативной индустрии и множеству талантливых людей, которые заняты в ней по всему миру. Мы с нетерпением ждем возможности оказать поддержку членам ассоциации и их важным задачам", — заявил генеральный директор Netflix Тед Сарандос.

Председатель MPAA Чарльз Ривкин отметил, что рад приветствовать этот стрим-сервис в рядах организации и вместе они смогут еще эффективнее защищать мировое сообщество креативных авторов.

Другие члены ассоциации — Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и Fox. Motion Picture Association of America была основана в 1922 году для того, чтобы объединить кинокомпании и отстаивать их интересы.

Netflix - американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом.

С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов — больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал. По состоянию на январь 2018 года у компании насчитывалось 117,58 миллионов подписчиков по всему миру, в том числе 54,75 млн в США.