Лучший детский персонаж: в Узбекистане стартует конкурс

Победитель и призеры получат денежное вознаграждение от Министерства дошкольного образования: первое место – 10 миллионов сумов, второе место – 6 миллионов сумов, третье место – 4 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Министерство дошкольного образования (МДО) объявило конкурс на создание оригинальных персонажей для обучающих электронных и печатных материалов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Прием заявок будет осуществляться с 26 января по 15 февраля 2019 года. Конкурс пройдет в 2 этапа: на первом путем народного голосования будут определены 10 лучших работ, а на втором – комиссия выберет победителя и двух призеров. Главный приз – 10 миллионов сумов. Созданные изображения будут использованы в детской литературе и мультимедийных продуктах МДО.

В рамках конкурсной работы участнику (или коллективу участников) необходимо создать детский персонаж/группу персонажей (человека, животного, вымышленного героя, неодушевленный предмет), символически связанных с культурой, особенностями и традициями народа Узбекистана.

Прозрачность и беспристрастность конкурса будет обеспечивать публичное голосование, проведенное на сайте www.tanlov.mdo.uz с 16.02.2019 по 20.02.2019 года. Жители Узбекистана выберут десять лучших работ, которые пройдут в финал.

Финал пройдет в формате открытого и публичного обсуждения. Комиссия выберет три лучших работы, а дети из 14 региональных дошкольных учреждений определят победителя в номинации "Приз детских зрительских симпатий".

Победитель и призеры получат денежное вознаграждение от Министерства дошкольного образования: первое место – 10 миллионов сумов, второе место – 6 миллионов сумов, третье место – 4 миллиона сумов.

К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица на условиях публичной оферты, условия которой доступны на www.tanlov.mdo.uz. От каждого участника принимается неограниченное количество работ. Лицо, отправившее работу для участия в конкурсе, тем самым принимает все условия публичной оферты.