На сцене Государственного Кремлевского дворца состоится большой благотворительный гала-концерт, участниками которого станут дети из нового и предыдущих сезонов.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. НТВ объявляет о запуске третьего сезона международного вокального шоу "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

В преддверии телевизионной премьеры, 5 марта, на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится большой благотворительный гала-концерт, участниками которого станут дети из нового и предыдущих сезонов.

НТВ НТВ объявляет о запуске третьего сезона "Ты супер!"

Вместе с участниками "Ты супер!" на сцену Кремля выйдут Игорь Крутой, Ёлка, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис, Алсу и другие.

Все деньги от продажи билетов на благотворительный концерт в Кремле пойдут в благотворительный фонд "Ты супер!", созданный на базе проекта и нацеленный на поддержку юных талантов, оставшихся без попечения родителей, и развитие их творческого потенциала.

Важным отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов.

Бессменным ведущим в новом сезоне остается Вадим Такменев, а имена жюри пока не раскрываются.

"Нам показалось важным в этот раз отойти от стандартных правил проекта и дать возможность детям из прошлых сезонов продемонстрировать то, чего они уже добились. Ведь многие из них поступили в специализированные школы и другие образовательные учреждения, совершенно по-новому раскрылись. Мы следим за их жизнью и помогаем реализоваться на других конкурсах, таких, например, как "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение". К ним присоединятся новые не менее талантливые участники. Вместе они создадут уникальный третий сезон "Ты супер!", который уже давно вышел за рамки телевизионного проекта и стал площадкой, на которой могут показать свой талант дети, у которых раньше не было этого шанса", - говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Напомним, за два года существования проекта "Ты супер!" шоу помогло 174 талантливым ребятам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере.

Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели долгожданных родителей. В первых сезонах в проекте участвовали ребята из России и стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Пробовали свои силы вокалисты из Германии и Сирии.

НТВ НТВ объявляет о запуске третьего сезона "Ты супер!"

Вчерашние участники "Ты супер!" сегодня частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. А победительница второго сезона Диана Анкудинова стала самой популярной среди всех музыкальных роликов на российском YouTube, заняв первое место по просмотрам в 2018 году. Эпизоды проекта на сайте НТВ и на официальном YouTube-канале набрали 300 млн просмотров.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.