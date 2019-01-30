16:33 30 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Таджикская певица Шабнам Сурайё

Таджикская певица Шабнам Сурайё вновь даст концерт в Узбекистане

© Instagram / shabnamsurayoofficial
Культура
Получить короткую ссылку
54 0 0

Исполнительница выступит дуэтом с узбекистанцем Зохиршо Джураевым.

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Таджикская певица Шабнам Сурайё вновь приедет в Узбекистан.

"Скоро я буду в солнечном Узбекистане. У моего братика намечается грандиозный концерт 3-4 февраля в Ташкенте, где мы представим вашему вниманию наш дуэт", - сообщила певица у себя в Instagram-аккаунте.

Поклонники артистки обрадовались этой новости и попросили приехать с концертом также в Самарканд.

В апреле Шабнам Сурайё выступила на фольклорном фестивале "Байсун бахори" в Узбекистане. Тогда она поблагодарила зрителей за теплый прием и отметила, что ей удалось пообщаться с примадонной узбекской эстрады Юлдуз Усмановой.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Последствия разрушительного торнадо на Кубе
Разрушительная стихия: как выглядит Гавана после торнадо
Мусульманский календарь на 2019
Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054