Таджикская певица Шабнам Сурайё вновь даст концерт в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Таджикская певица Шабнам Сурайё вновь приедет в Узбекистан.
"Скоро я буду в солнечном Узбекистане. У моего братика намечается грандиозный концерт 3-4 февраля в Ташкенте, где мы представим вашему вниманию наш дуэт", - сообщила певица у себя в Instagram-аккаунте.
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Дорогие мои у меня для Вас отличная новость! Скоро я буду в солнечном Узбекистане. У моего братика @zohirshohofficial намечается грандиозный💫концерт 3-4 февраля в городе Ташкент, где мы представим вашему вниманию наш дуэт с @zohirshohofficial. Жду Вас всех на концерте!❤️
Поклонники артистки обрадовались этой новости и попросили приехать с концертом также в Самарканд.
В апреле Шабнам Сурайё выступила на фольклорном фестивале "Байсун бахори" в Узбекистане. Тогда она поблагодарила зрителей за теплый прием и отметила, что ей удалось пообщаться с примадонной узбекской эстрады Юлдуз Усмановой.