Таджикская певица Шабнам Сурайё вновь даст концерт в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Таджикская певица Шабнам Сурайё вновь приедет в Узбекистан.

"Скоро я буду в солнечном Узбекистане. У моего братика намечается грандиозный концерт 3-4 февраля в Ташкенте, где мы представим вашему вниманию наш дуэт", - сообщила певица у себя в Instagram-аккаунте.

Поклонники артистки обрадовались этой новости и попросили приехать с концертом также в Самарканд.

В апреле Шабнам Сурайё выступила на фольклорном фестивале "Байсун бахори" в Узбекистане. Тогда она поблагодарила зрителей за теплый прием и отметила, что ей удалось пообщаться с примадонной узбекской эстрады Юлдуз Усмановой.