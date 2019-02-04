Мюзикл "Нотр-Дам де Пари" покажут в Узбекистане – чем удивят артисты

Особенность постановки заключается в том, что петь артисты будут на казахском языке. Организаторы уверены, что проблем с пониманием содержания у зрителя не возникнет.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Известный на весь мир мюзикл "Нотр-Дам де Пари" на казахском языке покажут в Узбекистане.

Как сообщает Sputnik Казахстан, казахстанские артисты совершат со спектаклем международные гастроли. Они посетят пять тюркоязычных стран – Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Азербайджан.

Но сначала труппа продемонстрирует мюзикл казахстанцам во всех регионах республики.

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По словам директора по творческой деятельности Qazaqconcert Анны Кузембаевой, если финансирование будет одобрено, то в текущем году артисты поедут по республике, а уже в следующем посетят Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Туркменистан.

Кузембаева заверила, что зрителям будет понятно содержание спектакля на казахском языке, так как это универсальный сценарий, и люди, даже не знающие казахского языка, понимают все происходящее на сцене.

Премьера мюзикла в Астане прошла 18 декабря прошлого года.

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