Мюзикл "Нотр-Дам де Пари" покажут в Узбекистане – чем удивят артисты

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Известный на весь мир мюзикл "Нотр-Дам де Пари" на казахском языке покажут в Узбекистане.
Как сообщает Sputnik Казахстан, казахстанские артисты совершат со спектаклем международные гастроли. Они посетят пять тюркоязычных стран – Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Азербайджан.
Но сначала труппа продемонстрирует мюзикл казахстанцам во всех регионах республики.
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По словам директора по творческой деятельности Qazaqconcert Анны Кузембаевой, если финансирование будет одобрено, то в текущем году артисты поедут по республике, а уже в следующем посетят Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Туркменистан.
Кузембаева заверила, что зрителям будет понятно содержание спектакля на казахском языке, так как это универсальный сценарий, и люди, даже не знающие казахского языка, понимают все происходящее на сцене.
Премьера мюзикла в Астане прошла 18 декабря прошлого года.