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Культура

Продюсера им срочно: голоса узбекистанок восхитили Сеть - видео

Культура
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Две девушки а капелла исполнили кавер на песню Бахрома Назарова Yuraksiz и выложили его в Instagram.

Популярный певец Бахром Назаров объявил на своей странице в Instagram #yuraksizchellenge, в рамках которого все желающие могут перепеть его хит. Наиболее понравившиеся видео артист размещает на своей странице.

Юные Мукаддас Расулова и Зебинисо Мейлиева тоже решили попытать счастья и выложили свой вариант песни. Их чистые голоса покорили пользователей не только Instagram, но и Facebook, где видео быстро распространилось в различных группах.

Одни хвалят талант девушек.

Другие пишут: "Надо их поддержать!!!Продюсеры,где вы???".

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Dugonam bilan yoqtirgan qoshiqimizni kuyladik.Kamchiliklar uchun uzr😊😊 #bahromnazarov #bahromnazarovfanklub @bahromnazarovofficial#music #yuraksiz#yuraksizchellenge#qaroqaro#jonliijro

Публикация от Zebiniso Meyliyeva (@zebiniso_meyliyeva)




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