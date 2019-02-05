Продюсера им срочно: голоса узбекистанок восхитили Сеть - видео

Две девушки а капелла исполнили кавер на песню Бахрома Назарова Yuraksiz и выложили его в Instagram.

Популярный певец Бахром Назаров объявил на своей странице в Instagram #yuraksizchellenge, в рамках которого все желающие могут перепеть его хит. Наиболее понравившиеся видео артист размещает на своей странице.

Юные Мукаддас Расулова и Зебинисо Мейлиева тоже решили попытать счастья и выложили свой вариант песни. Их чистые голоса покорили пользователей не только Instagram, но и Facebook, где видео быстро распространилось в различных группах.

Одни хвалят талант девушек.

Другие пишут: "Надо их поддержать!!!Продюсеры,где вы???".