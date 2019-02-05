В Астане открылась фотовыставка "Современный Узбекистан"

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Национальном музее Казахстана открылись фотовыставка "Современный Узбекистан" и выставка современной живописи, сообщает "Казинформ".

На выставке представлены 38 живописных полотен, созданных за последние десять лет широко известными мастерами и молодыми авторами. Среди них — Файзулл Ахмадалиев, Хуршид Зияханов, Бахтиёр Обидов, Абдухаким Каримов, Умар Ражабов.

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Фотовыставка "Современный Узбекистан" включает сто работ, созданных мастерами этого вида искусства А. Жумаевым, В. Гончаренко, Р. Исломовым, Х. Шорахмедовым, Р. Шариповым, В. Жирновым, В. Вяткиным, Р. Шагаевым, В. Шлосбергом, В. Соколовым.

"Данная выставка проходит в рамках Года Узбекистана в Казахстане. Двусторонние отношения в культурно-гуманитарной сфере вышли на новый уровень. Более 200 мероприятий прошло в прошлом году. Они охватили все сферы двусторонних отношений и позволили народам узнать еще больше друг о друге. Узбекская культура не оставила казахстанцев равнодушными", — сказал советник посла Узбекистана в Казахстане Тимур Рахимов.

Он выразил уверенность, что выставка поспособствует укреплению сотрудничества между странами.