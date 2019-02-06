Интересный проект предоставит возможность одновременно побывать во всех областях нашей республики, каждый регион будет представлен в своих традициях, обычаях и колорите.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В центре Ташкента идет строительство этногородка, представляющего особенности и традиции всех регионов страны, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

Этот городок возводится на территории создаваемого парка "Навруз", общая площадь которого составит 32 га.

"Интересный проект предоставит возможность одновременно побывать во всех областях нашей республики, каждый регион будет представлен в своих традициях, обычаях и колорите. Посетители смогут попробовать национальные кулинарные блюда в чайханах, приобрести на память сувениры народного ремесленничества и насладиться самобытной культурой. Одним словом, парк, сооруженный в стиле этнографического городка, призван отражать узбекские национальные ценности", – отметили в "Узбекистон темир йуллари", которая реализует проект.

Эксперты считают, что строящийся парк-музей под открытым небом, вобравший в себя восточную и современную эстетику, будет пользоваться спросом, как у местного населения, так и у гостей столицы.

Здесь планируется отмечать такие праздники, как День Независимости и праздник весеннего равноденствия Навруз, а также проводить народные гулянья, концерты для жителей. Стройка парка ведется быстрыми темпами и его открытие планируется уже в этом году.

Узбекистон темир йуллари В центре Ташкента появится этногородок

Напомним, что на территории парка также в ближайшее время откроется уникальный мост через канал "Анхор", который состоит из трех пролетов по 90 метров каждый.