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Узбекский плов

Первый узбекский ресторан открылся в Туркменистане

© Pixabay
Культура
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В ресторане предлагается меню из блюд узбекской национальной кухни, в который вошли плов, самса, манты, лагман, шурпа, кебаб и другие традиционные блюда.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Ашхабаде начал свою работу первый в Туркменистане узбекский ресторан "Алтын Йылдыз", сообщает ИА "Дуне".

Учредителем ресторана узбекской кухни, расположенного по улице Алишера Навои в центре туркменской столицы, выступает Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Дизайн ресторана выполнен в узбекском стиле. Его интерьер украшен национальными орнаментами и предметами народно-прикладного искусства, кухонными принадлежностями и другими аксессуарами.

В ресторане предлагается меню из блюд узбекской национальной кухни, в который вошли плов, самса, манты, лагман, шурпа, кебаб и другие традиционные блюда.

Теги:
Культура, кебаб, плов, самса, Узбекская кухня, еда, Узбекистан, Туркменистан, Ресторанный бизнес, Рестораны, ресторан



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