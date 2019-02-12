Первый узбекский ресторан открылся в Туркменистане

В ресторане предлагается меню из блюд узбекской национальной кухни, в который вошли плов, самса, манты, лагман, шурпа, кебаб и другие традиционные блюда.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Ашхабаде начал свою работу первый в Туркменистане узбекский ресторан "Алтын Йылдыз", сообщает ИА "Дуне".

Учредителем ресторана узбекской кухни, расположенного по улице Алишера Навои в центре туркменской столицы, выступает Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Дизайн ресторана выполнен в узбекском стиле. Его интерьер украшен национальными орнаментами и предметами народно-прикладного искусства, кухонными принадлежностями и другими аксессуарами.

В ресторане предлагается меню из блюд узбекской национальной кухни, в который вошли плов, самса, манты, лагман, шурпа, кебаб и другие традиционные блюда.