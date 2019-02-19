Музыка на экспорт: узбекские исполнители, получившие мировое признание

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik, Сергей Куликов. Узбекистан богат не только архитектурой, кухней и гостеприимством. Эта страна дала мировой культуре гораздо больше. А именно – таланты.
Sputnik Узбекистан предлагает вам свежую подборку исполнителей, чьи музыкальные способности оценили за рубежом.
Севара Назархан
Севара – одна из самых успешных музыкальных исполнительниц на территории современного Узбекистана и за его пределами.
Артистка родилась в Андижане. Благодаря маме, которая работала преподавательницей музыки, будущая певица с малых лет занималась вокалом и играла на музыкальных инструментах. В 1998 году девушка поступила в Государственную консерваторию в Ташкенте.
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В 2000 году был записан альбом Bahtimdan, который быстро стал популярен во всем Узбекистане. Совсем скоро свет увидел второй альбом Севары – Yol Bolsin ("Счастливого пути").
На волне успеха и благодаря гастролям на лучших площадках США, Канады и Европы, артистка стала лауреатом премии BBC World Music Award, в рамках которой была признана "Лучшим артистом Азии".
Севара принимала участие в нескольких телевизионных проектах, таких, как "Голос" и "Вышка". Выступление в них привлекло еще большее внимание к узбекской певице.
Наргиз
Наргиза Пулатовна Закирова тоже родилась в Узбекистане и тоже в музыкальной семье. Училась на эстрадном отделении в республиканском цирковом училище.
В 1995 году певица эмигрировала из Узбекистана в США. Поначалу в Нью-Йорке девушка работала в видеосалонах и тату-мастерских, а в свободное время пела в ресторанах.
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Наргиз не удалось попасть на американское телешоу The X-Factor, и она отправилась на российский телевизионный проект "Голос", где в финале заняла второе место.
Обретя народную славу, сейчас Наргиз имеет в своем активе три студийных альбома и более десятка номинаций и наград на различных музыкальных премиях.
DJ Piligrim (Ильхом Юльчиев)
Ильхом родом из Ташкента. В 1998 году окончил Узбекский государственный университет мировых языков, однако вскоре понял, что ему интересна лишь музыкальная карьера.
Нестандартное видение музыки, смешение стилей и оригинальный подход помогли музыканту заявить о себе.
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DJ Piligrim - первый узбекский исполнитель русскоязычных песен, впоследствии ставших хитами не только во всей Центральной Азии, но и за ее пределами.
Шахзода (Зилола Мусаева)
Артистка родилась в Фергане, в семье доктора философских наук и учительницы. Маленькая Зилола обожала петь и с удовольствием посещала музыкальную школу.
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Поступив в Международный государственный университет в Киеве, Шахзода продолжала развиваться как музыкант. Поучаствовав в дуэте "Жоним", Зилола вскоре начала сольную эстрадную карьеру.
Став популярной исполнительницей в родном Узбекистане и за рубежом, девушка попробовала себя еще и на актерском поприще. Сейчас на счету артистки 11 альбомов и семь актерских работ.
Алексей Чумаков
Певец, композитор, телеведущий и шоумен родился в Самарканде. В середине 1990-х родители вместе с Алексеем перебрались в Тюмень, где он получил музыкальное образование. В 2003 году к артисту пришел долгожданный успех.
Чумаков принял участие в популярном конкурсе "Народный артист". Уже в 2006 году музыкант порадовал своих поклонников дебютным альбомом, а в 2013-м выпустил второй полноценный релиз.
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В своем активе исполнитель также имеет совместную композицию с американской звездой Майклом Болтоном, которую по достоинству оценили западные слушатели.
На данный момент Алексей все больше появляется в качестве ведущего на российских телешоу.
МС Дони (Достонбек Исламов)
Рэпер родился в 1985 году в Ташкенте. Однако детство мальчика проходило в Фергане. С малых лет Достонбека интересовала современная музыка. В школьные годы, как признается сам исполнитель, он буквально "заболел рэпом".
Переехав в Москву, молодой исполнитель начал постепенно приобщаться к музыкальной культуре и активно пытался стать ее частью. Но успех пришел не сразу.
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Будущей звезде приходилось работать на стройке, трудиться охранником и даже быть уборщиком после очередной шумной дискотеки в одном из клубов. Общаясь и находя новые знакомства, Достонбек сначала превратился в одного из самых востребованных диджеев Москвы, а затем и исполнителя собственных треков.
Сейчас у него восемь студийных альбомов и более десятка совместных работ с самыми разными артистами.
Сабина Мустаева
Телевизионный проект "Голос. Дети", где участники демонстрируют свое вокальное мастерство, дает возможность проявиться юным талантам. Один из таких талантов - Сабина Мустаева, появившаяся на свет в Ташкенте в 2000 году.
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Дедушка Сабины Булат Мустаев профессиональный саксофонист. Творческий путь девочки начался уже в 11 лет. Она учавствовала в региональных и международных вокальных конкурсах, где регулярно занимала призовые места.
Участие и победа в финале проекта "Голос. Дети" позволили девочке обзавестись популярностью не только в социальных сетях. Поклонники часто просят у Сабины автографы на улице и ждут от нее новых успехов на музыкальном поприще.
Сардор Милано (Ишмухамедов)
Сардор тоже уроженец узбекской столицы. С ранних лет будущий артист профессионально занимался музыкой и вокалом. Выступал в детской шоу-группе "Аладдин", участвовал в мюзикле "Остров Мечтаний" и четыре раза становился лауреатом фестиваля Umid Yulduzlari.
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В 14 лет Сардор с семьей переезжает в Алматы, где продолжает заниматься музыкой, несмотря на подростковые проблемы с голосом. Еще в школе Ишмухамедов выпустил свой первый альбом на английском языке. Участие в конкурсах "Звездный Крым" и "Сияние звезд" окончательно убедило юношу в том, что его призвание – музыка.
Окончив школу, Сардор отправился в Москву, где поступил в академию музыки имени Гнесиных. Даже в академии он продолжал писать сольные композиции, снимал клипы, а также пробовал свои силы в отборе на "Евровидение", но в финальную часть ему пройти не удалось. А большой успех пришел к Милано после участия в телевизионных проектах "Главная сцена" и "Голос-5", в обоих из которых он дошел до финала.
На данный момент Сардор Милано радует поклонников новыми песнями и гастролирует по всему миру.
Лола Астанова
"Самая обаятельная пианистка в мире" родилась в Ташкенте.
Лола Астанова еще в возрасте шести лет начала учится игре на пианино, поступив в музыкальную школу им. Успенского. И уже через год она начала выступать на различных музыкальных фестивалях в США и Европе.
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В 2001 году девушка окончательно переехала в США и продолжила строить музыкальную карьеру там. В 2009-м Лола попала в тренды YouTube с собственной композицией, набравшей более миллиона просмотров.
В 26 лет она имела за плечами сольный концерт в Большом зале Карнеги Холла. Лола входит в топ-10 "икон стиля" среди исполнителей классической музыки журнала Limelight.